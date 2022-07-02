Fars: три человека погибли в результате землетрясения на юге Ирана
Три человека погибли и ещё 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, сообщает агентство Fars.
Отмечается, что люди погибли и пострадали в результате разрушения домов в городе Бендер-Ленге.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана 2 июля.
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