Fars: три человека погибли в результате землетрясения на юге Ирана

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Три человека погибли и ещё 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что люди погибли и пострадали в результате разрушения домов в городе Бендер-Ленге.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана 2 июля.

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