Fars: три человека погибли в результате землетрясения на юге Ирана

Три человека погибли и ещё 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что люди погибли и пострадали в результате разрушения домов в городе Бендер-Ленге. Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана 2 июля.