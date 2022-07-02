В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана 2 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр стихии находился в 49 км от города Бендер-Ленге.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что в префектуре Исикава в Японии зафиксирована сейсмическая активность. Магнитуда землетрясения составила 5,0.