В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,0

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Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана 2 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр стихии находился в 49 км от города Бендер-Ленге.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что в префектуре Исикава в Японии зафиксирована сейсмическая активность. Магнитуда землетрясения составила 5,0.

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