В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана 2 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр стихии находился в 49 км от города Бендер-Ленге.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что в префектуре Исикава в Японии зафиксирована сейсмическая активность. Магнитуда землетрясения составила 5,0.
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