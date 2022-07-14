МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
В ведомстве призвали граждан соблюдать осторожность.
Наряду с этим стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в настоящее время действует пять природных пожаров на площади почти 35 га. Об этом сообщает «Ямал 1».
Четыре из них локализовано, ещё два потушено, сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования. Там отметили, что причиной возникновения очагов стали сухие грозы.
Ранее сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области из-за ливневых дождей и сильного ветра ввели режим ЧС.