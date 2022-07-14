МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Свердловской области

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В пресс-службе Управления МЧС по Свердловской области рассказали, что 15 и 16 июля в регионе местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

В ведомстве призвали граждан соблюдать осторожность.

Наряду с этим стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в настоящее время действует пять природных пожаров на площади почти 35 га. Об этом сообщает «Ямал 1».

Четыре из них локализовано, ещё два потушено, сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования. Там отметили, что причиной возникновения очагов стали сухие грозы.

Ранее сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области из-за ливневых дождей и сильного ветра ввели режим ЧС.

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