Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве и Московской области на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни в Москве и Московской области.

«Рост кучево-дождевой облачности наблюдается, но она не достигает тех пределов, которые были в предыдущие выходные», — пояснил Шувалов.

По мнению синоптика, жителям столицы стоит ожидать небольшие по продолжительности и интенсивности дожди. Температура воздуха будет колебаться в районе +20...+23 °C, уточнил эксперт.

«Локальные дожди и юго-западный, западный ветер, несильный... Температура ниже среднестатистической», — заключил специалист.

Ранее сообщалось о том, что в Москве 14 июля ожидается до +27 °C.