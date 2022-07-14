Синоптик Вильфанд пообещал сильную жару в ряде регионов России в ближайшие дни

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Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию в ближайшие дни ждёт сильная жара, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее жаркая погода в достаточно неожиданных регионах. В Магаданской области, на Камчатке, востоке Коми, в Архангельской области температура прогнозируется выше +30 °C. Очень жарко и на Урале: в Екатеринбурге температура выше нормы на 4—5 °C, в Челябинской, Курганской областях — до +36 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, жара в Якутии негативно скажется на пожароопасности.

Он добавил, что в Московской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской, Костромской областях прогнозируется сильный дождь 14 июля.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.

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