Синоптик Вильфанд пообещал сильную жару в ряде регионов России в ближайшие дни
«Наиболее жаркая погода в достаточно неожиданных регионах. В Магаданской области, на Камчатке, востоке Коми, в Архангельской области температура прогнозируется выше +30 °C. Очень жарко и на Урале: в Екатеринбурге температура выше нормы на 4—5 °C, в Челябинской, Курганской областях — до +36 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, жара в Якутии негативно скажется на пожароопасности.
Он добавил, что в Московской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской, Костромской областях прогнозируется сильный дождь 14 июля.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.