В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жары

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В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.
В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жары
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся четвёртым классом пожарной опасности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ограничения действуют до 15 июля на территории 25 лесничеств.

Ранее progorod43 сообщал, что в ряде районов Кировской области введён особый противопожарный режим.

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