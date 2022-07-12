В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жары

В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся четвёртым классом пожарной опасности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ограничения действуют до 15 июля на территории 25 лесничеств.

Ранее progorod43 сообщал, что в ряде районов Кировской области введён особый противопожарный режим.