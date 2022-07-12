В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жары
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся четвёртым классом пожарной опасности», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ограничения действуют до 15 июля на территории 25 лесничеств.
Ранее progorod43 сообщал, что в ряде районов Кировской области введён особый противопожарный режим.