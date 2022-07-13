В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Из-за смещения активного циклона на акваторию Японского моря с 15 по 16 июля в южных районах ожидается до 45 мм осадков менее чем за 12 часов, на юго-востоке — до 100 мм осадков за 48 часов.

На побережье ливни могут сопровождаться ветром до 15—20 м/с, у мысов — порывы до 25 м/с.

Также стало известно, что в Свердловской области выросла площадь лесных пожаров, передаёт URA.RU со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана». В регионе действует три пожара на площади 196 га.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.