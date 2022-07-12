Синоптик Шувалов назвал сроки нормализации погоды в Центральной России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал аномальную жару в Центральной России.
Синоптик Шувалов назвал сроки нормализации погоды в Центральной России
  • РИА Новости

«Погода крайностей, погода экстремальная для Центральной России, похоже, заканчивается. Сегодня ещё Владимир, Нижний Новгород, Ярославль дадут примеры гроз, ливней и шквалистого ветра, а дальше в пределах этой недели таких экстремальных погодных явлений не ожидается», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, наступает пора умеренности, температура придёт в норму и составит +21...+26 °С.

«Без осадков в основном четверг, пятница, в остальные дни возможны небольшие, кратковременные осадки. Грозы, если и будут наблюдаться, то будут носить локальный характер без той силы, которой они достигали на прошлой неделе», — заключил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 13 июля ожидается аномальная жара — температура воздуха в регионе может вырасти до +36 °С.

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