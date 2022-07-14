Врач Кашух посоветовала не прикасаться к диким ежам
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Как предупредила врач в разговоре с «Известиями», попытка погладить животное может закончиться укусом клещей, которые обитают в иголках ежа. Клещи являются переносчиками опасных инфекций, например, клещевого энцефалита, боррелиоза.
По словам Кашух, встреча с ежом опасна вероятностью заражения и от самого животного. Ежи — разносчики грибковой инфекции трихофитии, более известной как стригущий лишай, а также сальмонеллёза, крымской геморрагической лихорадки.
«Ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства и в данном случае ничем не отличаются, например, от диких бешеных лис», — отметила специалист.
Ранее в беседе с НСН старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда стоит сделать прививку от клещевых инфекций.