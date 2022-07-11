Синоптик Вильфанд: ряд регионов России в ближайшие дни ожидают ливни

Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую, Смоленскую, Тверскую, Курскую, Брянскую области, Карелию, Краснодарский край и другие регионы в ближайшие дни ожидают ливни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник в Карелии, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях — сильный грозовой дождь, а во вторник — ливни, гроза, усиление ветра до 15—20 м/с. 11 июля также в Мурманской, Смоленской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской областях ожидаются сильный дождь и гроза», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в ряде регионов в это время ожидается сильная жара.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее информировал, что в столице из-за непогоды и её последствий один человек погиб, ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.