Крымчан предупредили о возможных подтоплениях из-за ливней
- РИА Новости
«В ближайшие один-два часа и до конца суток 10 июля в городе Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20—25 м/с... Во второй половине дня и в течение суток 11 июля на реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5—1,5 м без достижения опасных отметок», — сообщили в ведомстве.
В регионе объявили штормовое предупреждение.
Региональное управление МЧС также предупредило о вероятности возникновения ЧС в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.
В конце июня сообщалось, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.
Из-за обильных осадков пострадали более 220 объектов дорожной инфраструктуры.