Крымчан предупредили о возможных подтоплениях из-за ливней

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В ГУ МЧС по Крыму предупредили жителей региона о подъёме уровня рек и возможном подтоплении территорий из-за обильных осадков и штормового ветра.
Крымчан предупредили о возможных подтоплениях из-за ливней
  • РИА Новости

«В ближайшие один-два часа и до конца суток 10 июля в городе Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20—25 м/с... Во второй половине дня и в течение суток 11 июля на реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5—1,5 м без достижения опасных отметок», — сообщили в ведомстве.

В регионе объявили штормовое предупреждение.

Региональное управление МЧС также предупредило о вероятности возникновения ЧС в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.

В конце июня сообщалось, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.

Из-за обильных осадков пострадали более 220 объектов дорожной инфраструктуры.

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