Спасатели эвакуировали 29 человек из села Малиновка в Крыму на фоне ситуации с подтоплениями

Спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.

«Всего были эвакуированы 29 человек. Параллельно были проведены спасательные работы по извлечению двух граждан, которые в результате драки оказались в водном потоке. Спасатели вошли в воду и при помощи верёвки эвакуировали пострадавших из русла реки», — передаёт «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

После эвакуации граждан спасатели восстановили пострадавший из-за стихии местный мост.

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