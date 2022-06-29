Спасатели эвакуировали 29 человек из села Малиновка в Крыму на фоне ситуации с подтоплениями
- РИА Новости
«Всего были эвакуированы 29 человек. Параллельно были проведены спасательные работы по извлечению двух граждан, которые в результате драки оказались в водном потоке. Спасатели вошли в воду и при помощи верёвки эвакуировали пострадавших из русла реки», — передаёт «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.
После эвакуации граждан спасатели восстановили пострадавший из-за стихии местный мост.
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