В Крыму пострадали более 220 объектов дорожной инфраструктуры после сильных дождей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«На данный момент на территории республики 223 объекта дорожной инфраструктуры, которые пострадали: это и дороги, и мостовые сооружения, и перепускные трубы под дорогами», — заявил и. о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.
По его словам, в настоящее время комиссия с участием представителей Росавтодора и МЧС делает объезды.
«Думаю, до пятницы этот вопрос закроется и уже понятно будет, сколько нужно денежных средств на работы по восстановлению», — уточнил Лукашенко.
В конце июня сообщалось, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.