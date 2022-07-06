В Крыму пострадали более 220 объектов дорожной инфраструктуры после сильных дождей

Короткая ссылка
В Крыму рассказали об объектах дорожной инфраструктуры, пострадавших после ливней.
В Крыму пострадали более 220 объектов дорожной инфраструктуры после сильных дождей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На данный момент на территории республики 223 объекта дорожной инфраструктуры, которые пострадали: это и дороги, и мостовые сооружения, и перепускные трубы под дорогами», — заявил и. о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.

По его словам, в настоящее время комиссия с участием представителей Росавтодора и МЧС делает объезды.

«Думаю, до пятницы этот вопрос закроется и уже понятно будет, сколько нужно денежных средств на работы по восстановлению», — уточнил Лукашенко.

В конце июня сообщалось, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить