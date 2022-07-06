В Крыму пострадали более 220 объектов дорожной инфраструктуры после сильных дождей

В Крыму рассказали об объектах дорожной инфраструктуры, пострадавших после ливней.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На данный момент на территории республики 223 объекта дорожной инфраструктуры, которые пострадали: это и дороги, и мостовые сооружения, и перепускные трубы под дорогами», — заявил и. о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.

По его словам, в настоящее время комиссия с участием представителей Росавтодора и МЧС делает объезды.

«Думаю, до пятницы этот вопрос закроется и уже понятно будет, сколько нужно денежных средств на работы по восстановлению», — уточнил Лукашенко.

В конце июня сообщалось, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.