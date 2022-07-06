В Ставрополе подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности

В Ставрополе рассказали о программе праздничных мероприятий ко Дню семьи, любви и верности в пятницу, 8 июля.

Об этом пишет newstracker.ru.

Мероприятия пройдут в библиотеках и культурных учреждениях города. Самым массовым станет праздник в парке Победы.

В Симферополе также запланирована праздничная программа 8 июля, передаёт «Крым 24».

Так, в парке им. Гагарина пройдут мастер-классы, спортивные состязания, игры для всей семьи. Кроме того, будут работать фотозоны, посетителей ожидают подарки и угощения, уточнили в пресс-службе правительства города.

Ранее сообщалось, что в Самарской области 7 и 8 июля состоится фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности.