В Ставрополе подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности
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Об этом пишет newstracker.ru.
Мероприятия пройдут в библиотеках и культурных учреждениях города. Самым массовым станет праздник в парке Победы.
В Симферополе также запланирована праздничная программа 8 июля, передаёт «Крым 24».
Так, в парке им. Гагарина пройдут мастер-классы, спортивные состязания, игры для всей семьи. Кроме того, будут работать фотозоны, посетителей ожидают подарки и угощения, уточнили в пресс-службе правительства города.
Ранее сообщалось, что в Самарской области 7 и 8 июля состоится фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности.