Дайверы назвали причиной агрессии акул в Красном море шум моторных лодок

Египетские дайверы считают, что нападения акул на людей в Красном море мог спровоцировать шум лодок на побережье. Кроме того, вероятно, тигровая акула, напавшая на туристку, просто не могла выплыть из лагуны из-за количества водного транспорта, преграждающего путь.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля Tropitel Sahl Hasheesh, выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами... Загнанное и блокированное в лагуне животное начинает проявлять агрессию и бросаться буквально на всех», — заявил корреспонденту агентства дайвер Мухаммед Самир, занимающийся изучением поведения акул.

1 июля на египетском курорте Хургада акула напала на туристку.

3 июля Министерство окружающей среды Египта сообщило о ещё одной погибшей женщине в результате нападения акулы в районе Хургады.