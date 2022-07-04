Дайверы назвали причиной агрессии акул в Красном море шум моторных лодок
Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля Tropitel Sahl Hasheesh, выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами... Загнанное и блокированное в лагуне животное начинает проявлять агрессию и бросаться буквально на всех», — заявил корреспонденту агентства дайвер Мухаммед Самир, занимающийся изучением поведения акул.
1 июля на египетском курорте Хургада акула напала на туристку.
3 июля Министерство окружающей среды Египта сообщило о ещё одной погибшей женщине в результате нападения акулы в районе Хургады.