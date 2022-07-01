Адвокат Моргенштерна прокомментировал сообщения о проверке со стороны МВД

Сергей Жорин, адвокат рэпера Алишера Моргенштерна*, прокомментировал сообщения о том, что информацию о возможном мошенничестве с билетами на тур музыканта проверит МВД.

«О каких-либо проверках на данный момент нам ничего не известно. Официально никто не уведомлял, какой-либо корреспонденции по месту жительства в этой связи также не поступало. Нет каких-либо жалоб относительно концертов или тех, кто купил билеты на те или иные концерты», — заявил Жорин в беседе с Пятым каналом.

По его словам, никакой противоправной деятельностью его доверитель не занимается.

20 мая суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

В конце апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.