Адвокат Моргенштерна прокомментировал сообщения о проверке со стороны МВД
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«О каких-либо проверках на данный момент нам ничего не известно. Официально никто не уведомлял, какой-либо корреспонденции по месту жительства в этой связи также не поступало. Нет каких-либо жалоб относительно концертов или тех, кто купил билеты на те или иные концерты», — заявил Жорин в беседе с Пятым каналом.
По его словам, никакой противоправной деятельностью его доверитель не занимается.
20 мая суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.
В конце апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.