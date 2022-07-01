Метеоролог Шувалов спрогнозировал «поистине июльские» выходные в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни в Москве и Московской области.

По словам синоптика, в выходные ожидается окончание прохладных дней и низких ночных температур, а также начало второй волны жары.

«Обойдётся без дождей и сильного ветра. Температура постепенно будет повышаться, в субботу ещё в пределах до +30 °C. В воскресенье уже +29…+31 °C. Замечательные, тёплые, поистине июльские выходные», — рассказал Шувалов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве в первых числах июля.