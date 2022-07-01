Метеоролог Шувалов спрогнозировал «поистине июльские» выходные в Москве
- АГН «Москва»
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По словам синоптика, в выходные ожидается окончание прохладных дней и низких ночных температур, а также начало второй волны жары.
«Обойдётся без дождей и сильного ветра. Температура постепенно будет повышаться, в субботу ещё в пределах до +30 °C. В воскресенье уже +29…+31 °C. Замечательные, тёплые, поистине июльские выходные», — рассказал Шувалов.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве в первых числах июля.