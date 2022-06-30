Синоптик Цыганков спрогнозировал погоду в Москве в начале июля

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какую погоду стоит ожидать в Москве в первых числах июля.

В беседе с сайтом «Москва 24» он рассказал, что в первый день июля в столице ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до +25...+27 °C.

«В понедельник, 4 июля, тоже переменная облачность, кратковременный дождь. Днём ожидается +26...+31 °C, ночью будет +13...+18 °C», — отметил Цыганков.

Синоптик также предупредил жителей столицы о кратковременном дожде 5 и 6 июля.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой», в свою очередь, рассказал о погоде в выходные, 2 и 3 июля.

Он отметил, что Москву ждёт новая волна жары.

«В выходные, 2 и 3 июля, в город придёт новая волна жары: температура — около +29...+31 °C, дождей и сильного ветра не будет», — констатировал синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что с 4 июля в городе ожидается похолодание.