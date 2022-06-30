Синоптик Цыганков спрогнозировал погоду в Москве в начале июля

Короткая ссылка
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какую погоду стоит ожидать в Москве в первых числах июля.
Синоптик Цыганков спрогнозировал погоду в Москве в начале июля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с сайтом «Москва 24» он рассказал, что в первый день июля в столице ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до +25...+27 °C.

«В понедельник, 4 июля, тоже переменная облачность, кратковременный дождь. Днём ожидается +26...+31 °C, ночью будет +13...+18 °C», — отметил Цыганков.

Синоптик также предупредил жителей столицы о кратковременном дожде 5 и 6 июля.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой», в свою очередь, рассказал о погоде в выходные, 2 и 3 июля.

Он отметил, что Москву ждёт новая волна жары.

«В выходные, 2 и 3 июля, в город придёт новая волна жары: температура — около +29...+31 °C, дождей и сильного ветра не будет», — констатировал синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что с 4 июля в городе ожидается похолодание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить