На Манежной площади с 1 по 10 июля пройдёт фестиваль «10 лет. Новая Москва»

с 1 по 10 июля на Манежной площади пройдёт фестиваль «10 лет. Новая Москва» в честь десятилетия с момента присоединения к Москве новых территорий, которые раньше были частью Московской области.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На прилавках представлены товары от лучших производителей Новой Москвы. Образовательные кластеры Троицкого округа приглашают посетителей присоединиться к воркшопам и мастер-классам. Гости фестиваля могут познакомиться с туристическим потенциалом Новой Москвы и узнать много нового о санаторно-курортных комплексах, возможностях организовать детский отдых, достопримечательностях округов, парках для отдыха и местах для организации рыбалки», — рассказали в оргкомитете.

В рамках фестиваля пройдут концерты и мастер-классы.

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