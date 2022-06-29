Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева готовят сериал «Актрисы»

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Режиссёр Фёдор Бондарчук снимет сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Одним из продюсеров ленты станет Валерий Тодоровский.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева готовят сериал «Актрисы»
  • РИА Новости

Сериал обнажит потаённую сторону актёрской профессии. Зрители смогут увидеть реальную жизнь актёров и то, что их на самом деле волнует: какие страхи им свойственны, какие желания ими двигают и к каким целям они стремятся. Также кинематографисты расскажут о взлётах и падениях в актёрской профессии.

«Сериал «Актрисы» — это очень честная история о главных героях мира театра и кино: актёрах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря. И говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа», — рассказывает Паулина Андреева.

Продюсер Вячеслав Муругов уверен, что новый сериал непременно заинтересует зрителей.

«Творческий дуэт Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой уже подарил нам великолепный проект «Псих», ставший настоящим хитом. Теперь к ним присоединился признанный мастер Валерий Тодоровский. Думаю, можно не сомневаться, что «Актрисы» станут одним из самых ожидаемых проектов в целом на российском медиарынке. Уверен, что столь мощной команде удастся порадовать наших зрителей», — говорит Вячеслав Муругов.

Сериал выйдет на видеосервисах «Кинопоиск» и Wink.  

Ранее стало известно, что многосерийная лента «Триггер» получит полнометражное продолжение.

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