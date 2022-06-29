Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева готовят сериал «Актрисы»

Режиссёр Фёдор Бондарчук снимет сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Одним из продюсеров ленты станет Валерий Тодоровский.

Сериал обнажит потаённую сторону актёрской профессии. Зрители смогут увидеть реальную жизнь актёров и то, что их на самом деле волнует: какие страхи им свойственны, какие желания ими двигают и к каким целям они стремятся. Также кинематографисты расскажут о взлётах и падениях в актёрской профессии.

«Сериал «Актрисы» — это очень честная история о главных героях мира театра и кино: актёрах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря. И говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа», — рассказывает Паулина Андреева.

Продюсер Вячеслав Муругов уверен, что новый сериал непременно заинтересует зрителей.

«Творческий дуэт Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой уже подарил нам великолепный проект «Псих», ставший настоящим хитом. Теперь к ним присоединился признанный мастер Валерий Тодоровский. Думаю, можно не сомневаться, что «Актрисы» станут одним из самых ожидаемых проектов в целом на российском медиарынке. Уверен, что столь мощной команде удастся порадовать наших зрителей», — говорит Вячеслав Муругов.

Сериал выйдет на видеосервисах «Кинопоиск» и Wink.

Ранее стало известно, что многосерийная лента «Триггер» получит полнометражное продолжение.