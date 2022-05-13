Сериал «Триггер» получит полнометражное продолжение
- © Кадр из сериала «Триггер»
Сюжет ленты будет сконцентрирован на жизни психолога Артёма Стрелецкого после событий второго сезона. Вопреки собственным советам герой сбежал от проблем и живёт у моря — в месте, с которым у него связаны приятные воспоминания. Мужчина находит новую работу и старается устроить личную жизнь, однако прошлое его не отпускает.
Режиссёром фильма выступит Александра Ремизова — именно её идея легла в основу сериала.
«В фильме мы хотим ещё больше погрузить поклонников сериала во внутренний мир нашего героя: рассказать о том, какой он, как живёт и что чувствует, а также как он справляется с теми трудностями, которые ему пришлось пережить», — говорит постановщица.
Главную роль снова исполнит Максим Матвеев. Также в актёрском составе — Виктория Масловаи Ирина Старшенбаум. Съёмки начнутся в июне, а премьера состоится в конце 2022 года или в начале 2023-го.
Ранее в сети вышел тизер сериала «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым.