Сериал «Триггер» получит полнометражное продолжение

Видеосервис «Кинопоиск» анонсировал фильм, который станет продолжением многосерийной психологической драмы «Триггер».

Сюжет ленты будет сконцентрирован на жизни психолога Артёма Стрелецкого после событий второго сезона. Вопреки собственным советам герой сбежал от проблем и живёт у моря — в месте, с которым у него связаны приятные воспоминания. Мужчина находит новую работу и старается устроить личную жизнь, однако прошлое его не отпускает.

Режиссёром фильма выступит Александра Ремизова — именно её идея легла в основу сериала.

«В фильме мы хотим ещё больше погрузить поклонников сериала во внутренний мир нашего героя: рассказать о том, какой он, как живёт и что чувствует, а также как он справляется с теми трудностями, которые ему пришлось пережить», — говорит постановщица.

Главную роль снова исполнит Максим Матвеев. Также в актёрском составе — Виктория Масловаи Ирина Старшенбаум. Съёмки начнутся в июне, а премьера состоится в конце 2022 года или в начале 2023-го.

Ранее в сети вышел тизер сериала «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым.