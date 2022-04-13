В сети вышел тизер сериала «Нулевой пациент»

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Видеосервис «Кинопоиск» выпустил тизер сериала «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым.
В сети вышел тизер сериала «Нулевой пациент»
  • © kinopoisk.ru

В ленте рассказывается о крупной вспышке ВИЧ в детской больнице Калмыкии в 1988 году. По сюжету молодой врач Кирсан Аюшев подозревает, что вирус поразил нескольких его пациентов, но коллеги ему не верят. В тайне от них Аюшев отправляет материалы на исследование в Москву. Догадки врача подтверждаются. От него, а также от столичного учёного Дмитрия Гончарова зависит судьба десятков детей и нескольких взрослых.

Сыгравший учёного Никита Ефремов отметил, что в его понимании «Нулевой пациент» — «художественный вымысел, основанный на реальных фактах».

«Эта история произвела на меня очень мощное впечатление — история огромной страны, рассказанная через судьбы людей. Мой персонаж — врач, который занимался этой темой ещё до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с тотальным сопротивлением системы, так и с неверием людей», — говорит актёр.

В фильме также снимались Елизавета Шакира, Евгений Стычкин, Евгения Манджиева, Павел Майков, Виктория Агалакова и другие артисты. Сценарий написал Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»), а за постановку отвечали Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»).

Премьера ленты состоится весной на видеосервисе «Кинопоиск». Проект будет состоять из семи серий.

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