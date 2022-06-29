В Крыму закрыли движение по некоторым автодорогам из-за подтоплений

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Власти Крыма в связи с подтоплениями закрыли движение по ряду дорог, в том числе по дороге Белогорск — Приветное.
В Крыму закрыли движение по некоторым автодорогам из-за подтоплений
  • РИА Новости

Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на Службу автомобильных дорог республики.

«Ограничение движения вводится в целях предотвращения последствий чрезвычайной ситуации и в связи с увеличением зоны размыва подмостового русла», — говорится в заявлении пресс-службы.

Движение ограничили также по мосту в селе Пионерское на участке от Ялтинской трассы до тубдиспансера, по мостам на дороге Опушки — Соловьевка и Тополи — Севастьяновка.

Кроме того, закрыт проезд по участкам дороги Береговое — Бахчисарай и Саки — Орловка.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями.

Он также предупредил, что из-за увеличения объёмов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление.

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