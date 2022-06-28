Стартовали съёмки четвёртого сезона мелодрамы «Тест на беременность»

Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Тест на беременность» о личной и профессиональной жизни докторов перинатального центра.

По сюжету талантливый врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) встанет на перепутье судьбы — ей предстоит решить, что важнее: проводить больше времени с семьёй или помогать людям. После встречи с Валентином (Евгений Пронин) героиня считает, что у неё есть шанс начать жить по-другому. Но не так просто отбросить сомнения и быть хорошей во всём.

В новом сезоне зрители увидят на экране Кристину Орбакайте, Кирилла Варакса, Александра Нестерова, Татьяну Рассказову, Анну Каменкову, Кирилла Гребенщикова и других.

«Новый сезон сериала — настоящий вызов для меня, режиссёра преимущественно авторского кино. С оператором Шандором Беркеши мы в процессе работы принимаем роды и разбираемся, как делать кесарево сечение. Это будет не только драматическая история о женских судьбах, но и захватывающее погружение в медицинскую тематику: все мы уделяем большое внимание работе над деталями, создавая масштабную картину о деятельности перинатального центра. Наша цель — показать зрителю философскую картину, выносящую на суд зрителей вопросы жизни и смерти, профессионального и личного, сочетания карьеры и личной жизни», — говорит режиссёр Николай Хомерики.

Одним из продюсеров сериала выступила Наталья Лазарева. По её словам, проект имеет большой успех у телезрителей, поэтому его решили продлить.

«Получился интересный сценарий с неожиданными сюжетными поворотами в жизни полюбившихся зрителям героев фильма», — отмечает Лазарева.

Премьеру нового сезона зрители смогут увидеть в онлайн-кинотеатре KION, а после — в эфире Первого канала.

Ранее стало известно о начале съёмок детективного сериала «Экзорцист» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым.