Кирилл Кяро сыграет психиатра в детективной драме «Экзорцист»

Видеосервис KION объявил о начале съёмок многосерийной детективной драмы «Экзорцист» с Кириллом Кяро. Актёр сыграет успешного психиатра.

По сюжету, герой занимается лечением бизнесмена Владимира (Даниил Страхов), страдающего от навязчивых мыслей. В то же время разворачивается детективная история — пропадают две девочки. Психиатр подозревает, что к их исчезновению может быть причастен его пациент. Медик сообщает об этом в правоохранительные органы, что приводит к ряду трагических событий.

«Я давно хотел серьёзно и полноценно поработать с режиссёром Флюзой Фаршхатовой. Мы уже работали вместе, но погрузиться вместе в такую интересную и глубокую историю у нас получилось впервые. Здесь есть о дружбе и предательстве, о страхе и смелости, о вине и о презумпции невиновности, — говорит Кирилл Кяро.

Он также отметил, что персонажи сериала «неоднозначны и не клишированные. Таких героев интересно изучать. История всегда неожиданная с лихо закрученным сюжетом».

По словам Флюзы Фархшатовой, «одна из ключевых тем сериала заключается в мысли, что в каждом человеке есть свой «другой человек», о существовании которого ты можешь не знать, пока с тобой не произойдёт событие, которое изменит твою жизнь, откроет двери к тайным желаниям, страхам и заставит совершать поступки, о которых тебе даже страшно подумать».

«Начинаясь как детектив, этот проект перешёл в жанр тонкой психологической драмы для умного, пытливого зрителя, который увидит в нём сложных, неоднозначных персонажей, которые пытаются разобраться в себе», — говорит постановщица.

Ранее на видеосервисе KION вышел сериал о полиаморных отношениях Amore More.