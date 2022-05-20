Любовь на четверых: в cети вышел сериал Amore More

В сети вышел смелый сериал российского производства Amore More. По сюжету полиаморный герой Георгий пытается убедить новую девушку Алису пересмотреть своё отношение к их роману, а его знакомая Елена изо всех сил старается спасти брак с депрессивным Сергеем. Герои вместе открывают бар в надежде на то, что совместная работа спасёт любовь каждого. По словам кинематографистов, это первый в стране кинопроект, в котором обсуждаются открытые отношения. Режиссёром сериала стала Яна Гладких, она же исполнила одну из центральных ролей.

На видеосервисе KION состоялась премьера нового российского сериала Amore More. В проекте затрагиваются такие темы, как полиаморные отношения и проблемы в браке. Также сериал рассказывает о современных представлениях о любви. Режиссёром выступила Яна Гладких, она же исполнила одну из центральных ролей. Как актриса она известна по таким кинолентам, как «Прощай, любимая...», «Доктор Лиза», «Куприн. Яма» и «Частица вселенной».

В центре сюжета — супруги Сергей (Юрий Чурсин) и Елена (Александра Урсуляк), испытывающие трудности в отношениях, а также их друг Георгий (Андрей Бурковский), который не знает, как рассказать новой возлюбленной Алисе (Яна Гладких) о том, что он — полиамор. Он предлагает открыть всем вместе бар для парных вечеринок и назвать его Amore More. Георгий считает, что совместная работа наладит взаимоотношения Елены и Сергея и поможет Алисе иначе взглянуть на полиаморию.

По словам авторов Amore More, их сериал — первый кинопроект в России, затрагивающий тему «открытых» пар. Тему полиамории всё чаще поднимают в СМИ и соцсетях. Многолюбы открыто рассказывают о своих предпочтениях иметь более чем одного партнёра, и каждая откровенность по цепочке порождает новую.

Российский кинематограф решил показать подводные камни таких отношений.

© Кадр из сериала Amore More

Действительно, концепция сериала отвечает самым современным интересам публики, однако в первых эпизодах об «открытых» отношениях рассказывается мало — тему полиамории кинематографисты затрагивают, но для проекта, который позиционируется как первый в российском кино с подобным сюжетом, информации явно не хватает.

Полиаморию иначе называют этичной немоногамией. В таких отношениях может быть несколько партнёров, причём связь между ними возможна как сексуальная, так и платоническая. Обязательное условие — откровенность и согласие всех сторон. Герой сериала Георгий с первой серии встречается с одной девушкой, а потом вступает отношения со второй. Поначалу кажется, что первую это действительно устраивает, но по мере развития сюжета зритель понимает, что его мнение было ошибочным. Со временем складывается впечатление, что партнёрша Георгия отнюдь не уверена в своём выборе. Да и новая пассия вряд ли сможет переступить через себя и смириться с немоногамией. На полиаморию такие отношения походят всё меньше, поскольку в них находится место и ревности, и лжи с обеих сторон.

Становится понятно, что на самом деле в сериале только один полиамор — Георгий. Его окружают те, кто пытается либо принять его жизненную позицию во имя собственных чувств (но получается это с трудом), либо изменить себя ради спасения отношений, испытывая при этом чувство стыда. В любом случае такой уверенностью в себе, какой обладает персонаж Андрея Бурковского, остальные герои похвастаться не могут. «Миру нужно больше любви, а консервативные устои только ограничивают людей в проявлении истинных чувств» — такова теория Георгия, и он искренне верит в её успех.

Авторы сериала вначале не торопят события, а потом повествование вдруг сильно ускоряется, и в пятой серии история внезапно получает новые, неожиданные повороты.

© Кадр из сериала Amore More

В то же время спорные драматургические решения не мешают наслаждаться картинкой. Её формируют секс-вечеринки при неоновом свете, яркие и стильные наряды, красивые постельные сцены и обаятельные актёры — особенно Юрий Чурсин, сыгравший депрессивного, потерявшего счастье в семейной жизни Сергея. Его характеру, эмоциям и отчаянному юмору хочется верить беспрекословно.

В эпизодах часто встречаются такие термины, как токсичность, абьюзер, синдром спасателя. Кинематографисты также толерантно подходят к вопросу меньшинств.

Amore More — лёгкий комедийный сериал, в котором, может, и не полностью, но хотя бы отчасти раскрывается психология отношений, есть любовные треугольники, неплохой юмор, музыка и вечеринки.