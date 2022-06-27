Семья Шатунова заявила об отсутствии претензий к врачам
- РИА Новости
Заявление опубликовано в аккаунте Шатунова в соцсетях.
«Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», — заявили родные и близкие певца.
Как сообщил Life.ru, неизвестный фанат экс-солиста группы «Ласковый май» не смог присутствовать на похоронах артиста, но прислал целый грузовик с розами к Троекуровскому кладбищу.
Ранее главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов заявил, что друзья доставили певца Юрия Шатунова в подмосковную больницу уже в состоянии клинической смерти.
Главврач добавил, что Шатунов умер от острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.