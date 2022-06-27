Семья Шатунова заявила об отсутствии претензий к врачам

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Семья скончавшегося певца Юрия Шатунова заявила, что не имеет претензий к врачам в связи со смертью артиста.
Семья Шатунова заявила об отсутствии претензий к врачам
  • РИА Новости

Заявление опубликовано в аккаунте Шатунова в соцсетях.

«Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», — заявили родные и близкие певца. 

Как сообщил Life.ru, неизвестный фанат экс-солиста группы  «Ласковый май» не смог присутствовать на похоронах артиста, но прислал целый грузовик с розами к Троекуровскому кладбищу.

Ранее главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов заявил, что друзья доставили певца Юрия Шатунова в подмосковную больницу уже в состоянии клинической смерти. 

Главврач добавил, что Шатунов умер от острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. 

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