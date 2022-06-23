Главврач: Юрия Шатунова доставили в больницу уже в состоянии клинической смерти

Друзья доставили певца Юрия Шатунова в подмосковную больницу уже в состоянии клинической смерти. Об этом рассказал главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

«Друзья доставили его в 23:30 в домодедовскую больницу в крайне тяжёлом состоянии, в состоянии клинической смерти», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Осипова, врачи на протяжении полутора часов оказывали необходимые мероприятия для спасения Шатунова, но безуспешно.

Главврач добавил, что Шатунов умер от острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

Ранее представитель Шатунова сообщил, что сердце Юрия Шатунова остановилось в машине скорой помощи в ночь на 23 июня.