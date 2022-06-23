Певец Глызин назвал смерть Юрия Шатунова настоящим потрясением

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Музыкант Алексей Глызин поделился воспоминаниями о Юрии Шатунове и назвал его смерть настоящим потрясением.
Певец Глызин назвал смерть Юрия Шатунова настоящим потрясением
  • globallookpress.com

«Он был совсем другим. Несмотря на тяжёлое детство, его жизнь не озлобила», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, смерть Шатунова — настоящее потрясение.

Со своей стороны, участник группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что в творческом плане Шатунов сказал всё, что хотел.

«Ничего плохого никогда о нём не слышал. В плане творчества там всё круто. Это эпоха, надо признать. Можно относиться по-разному, но это легенда», — отметил он.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

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