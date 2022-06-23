Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова

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Певец Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова.
Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова
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«Жалко, это целая эпоха. Это не поп-музыка, а ещё эстрада», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, он не был близко знаком с Шатуновым, но известие о смерти коллеги его расстроило.

Со своей стороны бывший сотрудник санаторного дома детства (детский дом Оренбурга, где вырос артист) Нина Гришкина поделилась воспоминаниями о Шатунове, передаёт kp.ru.

«Он пел для ребят, пел вместе с ними. Все ребята, воспитатели знали, в какой комнате когда-то жил Юра, на какой кровати он спал», — рассказала она.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

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