Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова

Певец Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова.

«Жалко, это целая эпоха. Это не поп-музыка, а ещё эстрада», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, он не был близко знаком с Шатуновым, но известие о смерти коллеги его расстроило.

Со своей стороны бывший сотрудник санаторного дома детства (детский дом Оренбурга, где вырос артист) Нина Гришкина поделилась воспоминаниями о Шатунове, передаёт kp.ru.

«Он пел для ребят, пел вместе с ними. Все ребята, воспитатели знали, в какой комнате когда-то жил Юра, на какой кровати он спал», — рассказала она.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.