Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова
- globallookpress.com
«Жалко, это целая эпоха. Это не поп-музыка, а ещё эстрада», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, он не был близко знаком с Шатуновым, но известие о смерти коллеги его расстроило.
Со своей стороны бывший сотрудник санаторного дома детства (детский дом Оренбурга, где вырос артист) Нина Гришкина поделилась воспоминаниями о Шатунове, передаёт kp.ru.
«Он пел для ребят, пел вместе с ними. Все ребята, воспитатели знали, в какой комнате когда-то жил Юра, на какой кровати он спал», — рассказала она.
Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.
Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.