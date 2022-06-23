Алёна Свиридова назвала Шатунова явлением своего времени

Заслуженная артистка России певица Алёна Свиридова прокомментировала сообщение о смерти Юрия Шатунова.

«Ласковый май» и Юрий Шатунов были явлением для своего времени. Это было то, что отражало чаяния тогда, людям хотелось какой-то простоты и доступности», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, участники «Ласкового мая» были из народа, «как будто соседский мальчишка взял гитару и спел о том, что он чувствует».

«Вот как чувствовал, так и спел. Без поэтов, композиторов. Это всё такое настоящее, так что мне искренне жаль», — добавила Свиридова.

Выразили соболезнования по поводу смерти Шатунова и актёры шоу «Уральские пельмени», передаёт kp.ru.

«Конечно, очень жалко. Он много хорошего сделал для эстрады. И много чего ещё мог сделать... Популярность у них дичайшая была. Мы ещё в студенчестве все песни «Ласкового мая» слушали на дискотеках и у костра. Особенно «Белые розы». До сих пор все эти песни душу греют», — сказал один из основателей коллектива — Сергей Ершов.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.