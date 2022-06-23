Представитель Шатунова назвал возможным местом похорон певца Троекуровское кладбище

Представитель Юрия Шатунова заявил, что певца, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

«Скорее всего, на Троекуровском кладбище (похоронят. — RT). Дат ещё нет, решаем», — сказал он.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

Эстрадная певица, актриса Ирина Салтыкова рассказала в беседе с RT, что пока не может осознать тот факт, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался.