Представитель Шатунова назвал возможным местом похорон певца Троекуровское кладбище

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Представитель Юрия Шатунова заявил, что певца, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.
Представитель Шатунова назвал возможным местом похорон певца Троекуровское кладбище
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«Скорее всего, на Троекуровском кладбище (похоронят. — RT). Дат ещё нет, решаем», — сказал он.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. 

Эстрадная певица, актриса Ирина Салтыкова рассказала в беседе с RT, что пока не может осознать тот факт, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался.

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