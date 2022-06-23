Певица Салтыкова рассказала, что шокирована новостью о смерти Юрия Шатунова
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«Хочу сказать, что для меня это шок. Я пока ещё не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вёл нормальный образ жизни. Только у него по работе пошло хорошо — имею в виду его песни. Грустно очень. Хороший парень был», — сказала она.
23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.
По словам его директора и продюсера Аркадия Кудряшова, причиной стал обширный инфаркт.