Певица Салтыкова рассказала, что шокирована новостью о смерти Юрия Шатунова

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Дарья Ускова
Эстрадная певица, актриса Ирина Салтыкова рассказала в беседе с RT, что пока не может осознать тот факт, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался.
Певица Салтыкова рассказала, что шокирована новостью о смерти Юрия Шатунова
  • globallookpress.com

«Хочу сказать, что для меня это шок. Я пока ещё не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вёл нормальный образ жизни. Только у него по работе пошло хорошо — имею в виду его песни. Грустно очень. Хороший парень был», — сказала она.

23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.

По словам его директора и продюсера Аркадия Кудряшова, причиной стал обширный инфаркт.

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