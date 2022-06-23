Синоптик Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе до конца июня

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать жителям столичного региона в ближайшие недели.

«Жара будет... Та погода, которая установилась со вчерашнего вечера и сегодня засияла всеми красками, будет стоять, по всей видимости, до самого конца июня», — рассказал синоптик.

По прогнозу специалиста, в Московском регионе ожидаются тёплые солнечные дни без осадков.

Как отметил синоптик, температура воздуха достигнет значения +30 °С уже в ближайшие выходные.

«Думаю, что +31 °С — это максимальное значение, которое возможно в пиковые часы, это где-то 15:00—17:00», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Москве и Санкт-Петербурге к выходным.