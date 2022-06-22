Аналитик Муртазин рассказал, как предотвратить перегрев смартфона в жаркую погоду

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как предотвратить перегрев смартфона в жаркую погоду.
Аналитик Муртазин рассказал, как предотвратить перегрев смартфона в жаркую погоду
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В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что признаки перегрева — внезапное отключение гаджета или сбои в его работе.

«Подчеркну, что никакой специальной защиты от жары для смартфонов не требуется. Главное — соблюдать простые рекомендации. Самая важная из них — не пользоваться смартфоном в условиях, в которых некомфортно вам самим. Если для вас температура комфортна, то, значит, и со смартфоном ничего не случится», — сообщил Муртазин.

Он добавил, что во время отдыха под солнцем лучше воздержаться от игр и просмотра видео на смартфоне, так как продолжительное использование устройства на пляже без тени может привести к перегреву.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.

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