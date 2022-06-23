Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Москве и Санкт-Петербурге к выходным

Жара до +31 °C ожидается в Москве и Санкт-Петербурге с 25 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень жаркая погода, возможно, будут штормовые предупреждения, так как температура выше +30 °C в столице — это опасное явление», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд добавил, что высокая температура в этот период будет держаться даже ночью.

Он также рассказал, что жаркая погода и «безжалостное солнце» ожидаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на юге России.