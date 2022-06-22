Аналитики подсчитали «индекс окрошки» в Москве

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Приготовление окрошки летом 2022 года в Москве обойдётся в среднем в сумму от 79 до 114 рублей за порцию.
Аналитики подсчитали «индекс окрошки» в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Сбермаркет».

Для приготовления пяти порций окрошки потребуется около 500 г картофеля, 400 г варёной колбасы, три яйца, 200 г редиса, 300 г огурцов, 90 г зелени, а также кефир или квас со сметаной для заправки. В общей сложности это стоит примерно 550 рублей, если учитывать средние цены на продукты крупнейших ретейлеров.

С учётом различных акций стоимость может составить 430 рублей за пять порций окрошки на квасе или 393 рубля — на кефире.

Ранее врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с Общественной службой новостей дала советы по приготовлению полезной окрошки.

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