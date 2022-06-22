В Оренбургской области ввели особый противопожарный режим

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В Оренбургской области со среды, 22 июня, ввели особый противопожарный режим.
В Оренбургской области ввели особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Для граждан и юрлиц вводится ряд ограничений. Например, под запретом проведение сельскохозяйственных палов и разведение костров, а также проведение любительской и спортивной охоты на территории земель лесного фонда при наступлении IV—V класса пожарной опасности.

Также стало известно, что в Нижегородской области с 24 по 27 июня местами сохранится высокая пожароопасность лесов, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Жителям советуют соблюдать правила пожарной безопасности.

«Будьте осторожны с открытым огнём, не разводите костры, не сжигайте сухую траву и мусор! Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа России ожидается четвёртый уровень пожарной опасности из-за высоких температур воздуха и отсутствия обильных осадков.

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