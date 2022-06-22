ВНИИ ГОЧС: четвёртый уровень пожарной опасности ожидается в центральной части России

Короткая ссылка
В Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа России ожидается четвёртый уровень пожарной опасности из-за высоких температур воздуха и отсутствия обильных осадков.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на официальном сайте.

«В указанных регионах повышаются риски возникновения единичных очагов природных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

Также сложная обстановка с лесными пожарами ожидается в Якутии, Чукотском автономном округе, Иркутской области, а также на юге Камчатского и Красноярского краёв.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь людям, которые пострадали от пожаров в ряде российских регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить