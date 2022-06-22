ВНИИ ГОЧС: четвёртый уровень пожарной опасности ожидается в центральной части России

В Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа России ожидается четвёртый уровень пожарной опасности из-за высоких температур воздуха и отсутствия обильных осадков.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на официальном сайте.

«В указанных регионах повышаются риски возникновения единичных очагов природных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

Также сложная обстановка с лесными пожарами ожидается в Якутии, Чукотском автономном округе, Иркутской области, а также на юге Камчатского и Красноярского краёв.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь людям, которые пострадали от пожаров в ряде российских регионов.