Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров людям

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь людям, которые пострадали от пожаров в ряде российских регионов.
Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров людям
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Об этом говорится в указе «О мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей».

Высшим должностным лицам перечисленных регионов поручено до 1 июля обеспечить оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров.

Меры коснутся людей, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости.

Также они должны обеспечить «выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров, с учётом степени тяжести такого вреда», говорится в документе.

15 июня президент России подписал указ о борьбе с лесными пожарами

Правительству и главам субъектов поручено обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022—2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года.

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