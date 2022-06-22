Флеболог Некрасов рассказал, источником каких заболеваний могут быть насекомые

Сосудистый хирург и флеболог Дмитрий Некрасов рассказал, источником каких заболеваний могут быть насекомые.

В беседе с Пятым каналом он заявил, что клещи, например, могут переносить энцефалит.

«Но кроме энцефалита, клещи переносят и болезнь Лайма. Это тоже очень нехорошее заболевание», — отметил врач.

По его словам, мухи способны распространять плесень, поэтому продукты нужно всегда закрывать, также желательно использовать москитные сетки на окнах.

Некрасов советует позаботиться о безопасности и применять в том числе репелленты.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы по защите в период активности клещей.