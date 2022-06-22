Флеболог Некрасов рассказал, источником каких заболеваний могут быть насекомые
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В беседе с Пятым каналом он заявил, что клещи, например, могут переносить энцефалит.
«Но кроме энцефалита, клещи переносят и болезнь Лайма. Это тоже очень нехорошее заболевание», — отметил врач.
По его словам, мухи способны распространять плесень, поэтому продукты нужно всегда закрывать, также желательно использовать москитные сетки на окнах.
Некрасов советует позаботиться о безопасности и применять в том числе репелленты.
Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы по защите в период активности клещей.