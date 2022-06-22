Телеведущая Дана Борисова назвала Пьера Нарцисса идеальным отцом и талантливым артистом

Телеведущая Дана Борисова в беседе с RT поделилась воспоминаниями о певце Пьере Нарциссе.

По словам телеведущей, с Пьером Нарциссом она виделась две недели назад на съёмках программы про детей и образование.

«Он просто идеальный папа. Он в дочку и усилия, и деньги вкладывал. На кружки водил, всё делал. Мы соболезнуем, сочувствуем, он был прекрасный отец и артист талантливый», — поделилась Борисова.

22 июня о смерти певца Пьера Нарцисса сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачёва. Ему было 45 лет.