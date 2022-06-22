Финалист «Фабрики звёзд» Гребенщиков поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе

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Анастасия Белоусова
Финалист проекта «Фабрика звёзд» певец Михаил Гребенщиков в беседе с RT поделился воспоминаниями о певце Пьере Нарциссе.
Финалист «Фабрики звёзд» Гребенщиков поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе
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По словам Гребенщикова, он узнал о смерти Пьера Нарцисса сегодня. 

«В разных стадиях я находился: плакал, лежал, не верил. Для меня это один из близких людей, с которым я знаком уже 20 лет. Пьер всех братьями называл, но мне льстило, что он меня братом называл. Всегда поднимал тост за меня, что я его друг», — поделился исполнитель.

Гребенщиков отметил, что с Нарциссом он часто пересекался на гастролях, корпоративах. 

«Он понимал русских — юмор, дружбу», — сказал он.

22 июня о смерти певца Пьера Нарцисса сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачёва. Ему было 45 лет. 

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