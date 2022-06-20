Мосгорсуд отклонил апелляцию Meta по делу об экстремистской деятельности
- РИА Новости
«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова одной из судей коллегии.
В апреле компания Meta обжаловала решение суда Москвы о запрете её деятельности как экстремистской организации.
В Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор исключит Facebook** и Instagram** из реестра соцсетей в России. При этом владеющая этими соцсетями компания Meta будет исключена из списка иностранных лиц, ведущих деятельность в интернете на территории России.
21 марта Тверской суд Москвы рассмотрел заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.