Мосгорсуд отклонил апелляцию Meta по делу об экстремистской деятельности

Короткая ссылка
Мосгорсуд отклонил жалобу Meta Platforms* по делу о признании деятельности компании экстремистской в России.
Мосгорсуд отклонил апелляцию Meta по делу об экстремистской деятельности
  • РИА Новости

«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова одной из судей коллегии.

В апреле компания Meta обжаловала решение суда Москвы о запрете её деятельности как экстремистской организации.

В Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор исключит Facebook** и Instagram** из реестра соцсетей в России. При этом владеющая этими соцсетями компания Meta будет исключена из списка иностранных лиц, ведущих деятельность в интернете на территории России.

21 марта Тверской суд Москвы рассмотрел заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить