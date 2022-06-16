Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в выходные дни.

«Погода изменчивая, но в пределах нормы. По северу у нас идёт циклон, по югу — жара, а мы находимся между жарой и циклонами. Поэтому у нас проходят фронты», — объяснил Цыганков.

Он отметил, что в субботу, 18 июня, в столице ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер порывистый — до 15 м/с.

«Температура с утра +10...+12 °С, а днём +21...+23 °С. В воскресенье облачно с прояснениями, дождь и местами гроза. Ветер порывистый, при грозе до 18 м/с. Температура ночью и утром +10...+12 °С, а днём +23...+25 °С», — добавил синоптик.

Цыганков также обратил внимание на то, что фронт станет причиной облачной погоды в понедельник, 20 июня.

«Временами дождь. Температура сильно не изменится — около +21...+26 °С. Во вторник облачно с прояснениями. В среду облачно с прояснениями, но также возможен небольшой дождь. Температура, по предварительным прогнозам, немного понизится — до +16...+21 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тепло начнёт возвращаться в столицу с 19 июня.