В России за сутки потушили 59 лесных пожаров

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 59 природных пожаров на площади 4284 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 13.06.2022 г., в России ликвидировано 59 лесных пожаров на площади 4284 га», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 75 лесных пожаров на площади 8317 га.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что этим летом наибольшая пожароопасность ожидается в Якутии, а также в регионах Дальнего Востока и Сибири.

Замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.