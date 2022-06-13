Синоптик Вильфанд рассказал о погоде на неделе в Москве

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на текущей рабочей неделе.
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде на неделе в Москве
  • РИА Новости

«Начинается по-настоящему летняя погода. Уже сейчас температура превысила +23 °С. Сегодня после полудня будет дождливо... Завтра будет солнечно, произойдёт потепление до +25...+27 °С. Такая погода очень характерна для третьей декады июня, то есть идёт заметное опережение температурного режима. Кратковременные дожди и солнечная погода ожидается и в последующие дни. Вплоть до субботы погодный режим будет достаточно однородным. Дневная температура будет держаться в районе +22...+25 °С, ночная +10…+15 °С. Хорошая летняя погода», — считает Вильфанд.

Он также отметил, что, по предварительным прогнозам, в субботу температурный режим останется прежним, но увеличится облачность и повысится вероятность интенсивных осадков.

В заключение собеседник RT добавил, что температура воды в Москве-реке превысила +20 °С.

«Севернее Москвы она составляет +21 °С, а южнее температура выше, около +21…+22 °С. Напомню, что это та температура, при которой купаться могут даже дети. Поэтому наступил купальный сезон», — уверен синоптик.

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