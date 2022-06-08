Вильфанд рассказал о погоде в регионах этим летом

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах этим летом.
Вильфанд рассказал о погоде в регионах этим летом
  • Gettyimages.ru

«В целом температура воздуха летом на евроазиатской территории прогнозируется около или выше нормы. Наиболее высока вероятность того, что температурный фон будет выше многолетних значений в Тюменской области, на севере Красноярского края», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, высока вероятность положительных аномалий на западе и юге европейской территории России.

Как отметил Вильфанд, на Черноморском побережье ожидается более комфортное лето, чем в прошлом году.

Эксперт также сообщил, что в умеренных широтах, в Москве и сопредельных областях температура будет около или выше нормы.

Ранее главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются дожди и резкое похолодание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить