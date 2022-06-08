Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах этим летом.

«В целом температура воздуха летом на евроазиатской территории прогнозируется около или выше нормы. Наиболее высока вероятность того, что температурный фон будет выше многолетних значений в Тюменской области, на севере Красноярского края», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, высока вероятность положительных аномалий на западе и юге европейской территории России.

Как отметил Вильфанд, на Черноморском побережье ожидается более комфортное лето, чем в прошлом году.

Эксперт также сообщил, что в умеренных широтах, в Москве и сопредельных областях температура будет около или выше нормы.

Ранее главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются дожди и резкое похолодание.