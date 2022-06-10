Цискаридзе высказался об уровне современного шоу-бизнеса

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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе высказался в адрес знаменитостей, которые попали в мир шоу-бизнеса благодаря рекламе, а не профессии.
Цискаридзе высказался об уровне современного шоу-бизнеса
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

В беседе с Пятым каналом он рассказал, можно ли, оставаясь знаменитостью, держать лицо.

«Вот тем, кто так скажем, не имеет профессии, выплыл только на рекламе. Им очень сложно. Они вообще не понимают, о чём мы разговариваем. А те, кто, конечно, из моего цеха, которые пришли на орбиту, на Олимп благодаря своим способностям, они понимают, о чём это», — сказал он.

Артист отметил, что попал на телевидение, будучи народным артистом Российской Федерации.

«У меня к телевидению другое отношение… Понимаете, для меня любое участие в шоу — это удовольствие, это как бы… Это гарнир. Потому что у меня есть основное блюдо — это моя профессия. У них у всех нет. Они только гарниром занимаются, у них нет основной профессии, они — никто. Вот это очень страшно», — резюмировал Цискаридзе.

Ранее актёр Сергей Безруков в беседе с URA.RU выразил мнение, что Екатеринбург может посоперничать со многими крупными театральными городами России.

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