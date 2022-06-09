Цискаридзе рассказал, почему стал доверенным лицом Путина в 2018 году

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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, почему стал доверенным лицом российского лидера Владимира Путина в 2018 году.
Цискаридзе рассказал, почему стал доверенным лицом Путина в 2018 году
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Я никогда не врал. И даже если я говорил и агитировал за что-то, я говорил абсолютно искренне. Говорил, потому что я так считаю. И от меня никогда не слышали второго мнения. Никто, даже мои друзья», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По словам Цискаридзе, так сложилось, что в 2018 году он голосовал первым.

«Я открывал голосование в стране, потому что ко мне такое было доверие людей. Вот именно доверие. Потому что я честно говорил, я очень часто говорю, что мне не нравится, очень часто говорю», — добавил артист.

В 2018 году Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах главы государства.

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